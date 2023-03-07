Die Zeit: в ФРГ установили судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", следы ведут на Украину

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Следственные органы Германии смогли установить корабль, который с большой долей вероятности мог поучаствовать в подрывах трубопроводов "Северный поток",

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit. Авторы статьи информируют, что следы преступления ведут на Украину.

Ранее американские официальные лица сообщали, что не нашли никаких доказательств причастности российских властей к атакам на газопроводы "Северные потоки". Издание из США The New York Times заявило, что за взрывами трубопроводов стоит некая проукраинская группа, состоящая из россиян и украинцев, однако не подчиняющаяся напрямую киевской власти.