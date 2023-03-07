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Die Zeit: в ФРГ установили судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", следы ведут на Украину

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Силовые структуры

Следственные органы Германии смогли установить корабль, который с большой долей вероятности мог поучаствовать в подрывах трубопроводов "Северный поток",

Die Zeit: в ФРГ установили судно, которое могло участвовать в подрывах "Северных потоков", следы ведут на Украину

Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit. Авторы статьи информируют, что следы преступления ведут на Украину.

Ранее американские официальные лица сообщали, что не нашли никаких доказательств причастности российских властей к атакам на газопроводы "Северные потоки". Издание из США The New York Times заявило, что за взрывами трубопроводов стоит некая проукраинская группа, состоящая из россиян и украинцев, однако не подчиняющаяся напрямую киевской власти.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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