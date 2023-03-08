Подоляка: ВСУ потеряли под Артёмовском двух "элитных" комбатов за сутки

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Только за одни прошлые сутки вооружённые силы Украины (ВСУ) лишились в битве за Артёмовск (Бахмут) двух "элитных" командиров. Это говорит о накале боёв в этом районе, а также является подтверждением того, что ВСУ всё-таки бросили в бой свои элитные части, которые готовились к весеннему контрнаступлению. Такое мнение высказал журналист и военный эксперт Юрий Подоляка в своём Telegram-канале.

Он отметил, что во вторник пришли сразу две новости о гибели командиров батальонов "элитных бригад". Уничтожены были Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (командир 1-го батальона 67-й механизированной бригады из Ивано-Франковской области) и Андрей Луканюк (командир батальона 80-й десантно-штурмовой бригады из Львовской области).

Именно последнее соединение держало в 2014 году Луганский аэропорт, а зимой 2015-го Донецкий аэропорт, элита из элит, заключил эксперт.