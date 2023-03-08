Президент Украины Владимир Зеленский может использовать момент и специально не отдавать приказ об отступлении из Артёмовска (Бахмута), чтобы избавиться здесь от наиболее влиятельных своих конкурентов — командиров нацбатов.
К такому выводу пришли эксперты после подтверждения новости о ликвидации под Артёмовском одного из наиболее одиозных представителей националистического движения — Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Об этом пишет "Военное обозрение".
Подразделение, которым командовал уничтоженный боевик, напрямую подчинялось Главному управлению разведки (ГУР) Украины и имело прямые контакты с западными спонсорами (спецслужбами).
По мнению аналитиков, Бахмут имеет для киевского режима такое же значение, как Мариуполь, для удержания которого бросали "элитные" подразделения вместе с иностранными наёмниками и офицерами НАТО. В итоге там было уничтожено около 70 процентов личного состава того же полка "Азов"*.
Слова Зеленского о том, что ВСУ будут продолжать вести оборону в Бахмуте, можно трактовать как желание уничтожить в этом котле как можно больше тех украинцев, кто пытался в своё время говорить с президентом с позиции превосходства. И Коцюбайло может оказаться далеко не последним командиром нацбата, ликвидированным в боях за Артёмовск, заключает издание.
* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.
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Командование ВСУ считает, что расстрелянным на камеру боевиком ВСУ является Тимофей Шадура.