Зеленский может не отдавать приказ об отступлении из Бахмута, чтобы избавиться от командиров нацбатов

2:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент Украины Владимир Зеленский может использовать момент и специально не отдавать приказ об отступлении из Артёмовска (Бахмута), чтобы избавиться здесь от наиболее влиятельных своих конкурентов — командиров нацбатов.

К такому выводу пришли эксперты после подтверждения новости о ликвидации под Артёмовском одного из наиболее одиозных представителей националистического движения — Героя Украины Дмитрия Коцюбайло. Об этом пишет "Военное обозрение".

Подразделение, которым командовал уничтоженный боевик, напрямую подчинялось Главному управлению разведки (ГУР) Украины и имело прямые контакты с западными спонсорами (спецслужбами).

По мнению аналитиков, Бахмут имеет для киевского режима такое же значение, как Мариуполь, для удержания которого бросали "элитные" подразделения вместе с иностранными наёмниками и офицерами НАТО. В итоге там было уничтожено около 70 процентов личного состава того же полка "Азов"*.

Слова Зеленского о том, что ВСУ будут продолжать вести оборону в Бахмуте, можно трактовать как желание уничтожить в этом котле как можно больше тех украинцев, кто пытался в своё время говорить с президентом с позиции превосходства. И Коцюбайло может оказаться далеко не последним командиром нацбата, ликвидированным в боях за Артёмовск, заключает издание.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.