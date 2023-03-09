Шурыгин: армия РФ нашла новую тактику борьбы с артиллерией ВСУ, но раскрывать её нельзя

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные продолжают уничтожать артиллерию Вооружённых сил Украины (ВСУ), которая является их основным инструментом. Об этом сообщил военспец Владислав Шурыгин.

В беседе с "Известиями" он отметил, что ВС России активно используют барражирующие боеприпасы "Ланцет" и другие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для борьбы с артиллерийскими установками Украины.

Как пояснил эксперт, российские войска, вероятно, начали обращаться к новой тактике поражения артиллерии ВСУ.

При этом специалист считает, что пока не следует раскрывать подробную информацией о ней. По его словам, армия РФ открыла охоту на украинскую артиллерию.

Шурыгин добавил, что количество уничтоженных артиллерийских систем ВСУ продолжает увеличиваться. Это свидетельствует об успешной работе российских солдат в зоне проведения спецоперации, резюмировал экспрет.