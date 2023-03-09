В Киеве 40% потребителей остались без отопления, сообщил руководитель города Виталий Кличко.
По его словам, это связано с ракетной атакой и экстренными отключениями электроэнергии в украинской столице. Мэр также отметил в своих соцсетях, что перебоев с водоснабжением не наблюдается.
"После ракетной атаки 40% потребителей столицы без отопления", — подчеркнул Кличко.
Ранее глава Киева подтвердил информацию о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах города. Как пояснил чиновник, воздушная тревога продолжается. Он порекомендовал киевлянам оставаться в укрытиях.
Утром 9 марта российский телеведущий Руслан Осташко заявил о новом массированном ударе ВКС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.
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