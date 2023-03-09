Мэр Кличко: после ракетной атаки 40 процентов киевлян остались без отопления

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Киеве 40% потребителей остались без отопления, сообщил руководитель города Виталий Кличко.

По его словам, это связано с ракетной атакой и экстренными отключениями электроэнергии в украинской столице. Мэр также отметил в своих соцсетях, что перебоев с водоснабжением не наблюдается.

"После ракетной атаки 40% потребителей столицы без отопления", — подчеркнул Кличко.

Ранее глава Киева подтвердил информацию о взрывах в Голосеевском и Святошинском районах города. Как пояснил чиновник, воздушная тревога продолжается. Он порекомендовал киевлянам оставаться в укрытиях.

Утром 9 марта российский телеведущий Руслан Осташко заявил о новом массированном ударе ВКС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины.