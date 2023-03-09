Борттехник: ВСУ хитростью заманивают в засаду российские поисковые вертолёты

Украинские боевики используют ложные сигналы аварийных радиомаячков, чтобы заманить российские вертолёты в засады. Об этом рассказал в Telegram-канале бортовой техник поисково-спасательного вертолёта, подбитого в прошлом году на одном из участков СВО.

Военный объяснил, что поисковый вертолёт летел, чтобы забрать сбитого лётчика по сигналам аварийного маяка, но внезапно вылетел на колонну противника. Он был обстрелян тремя неуправляемыми ракетами, одна из которых поразила цель. Вертолёт упал, выжили только двое из одиннадцати человек, которые попали в плен.

По словам борттехника, там он узнал, что никакого сбитого лётчика не было, боевики ВСУ заранее организовали засаду. Они включили фальшивый радиомаяк.