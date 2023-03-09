РВ: у взорванного моста в Бахмуте ВСУ наладили переправу

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики украинской армии организовали переправу у взорванного ими же самими ранее железнодорожного моста через реку Бахмутка на севере Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале в четверг.

Репортёры отмечают, что мост находится вблизи от дач, автодрома и экспериментального машиностроительного завода по производству горно-шахтного оборудования по добыче соли.

Ранее военкоры показали кадры разгромленной колонны бронетехники на единственной оставшейся для отступления ВСУ из Артёмовска дороге.