Боевики украинской армии организовали переправу у взорванного ими же самими ранее железнодорожного моста через реку Бахмутка на севере Артёмовска (Бахмута). Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны" в своём Telegram-канале в четверг.
Репортёры отмечают, что мост находится вблизи от дач, автодрома и экспериментального машиностроительного завода по производству горно-шахтного оборудования по добыче соли.
Ранее военкоры показали кадры разгромленной колонны бронетехники на единственной оставшейся для отступления ВСУ из Артёмовска дороге.
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