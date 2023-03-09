Полковник Баранец: США развёртывают батарею "недоделанных, сырых ракет"

0:54 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полноценной угрозы для РФ американские гиперзвуковые ракеты не представляют, так как они от российских отстают на 10-15 лет. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник в запасе Виктор Баранец в беседе с iReactor.

Эксперт оценил заявление главы стратегического командования США генерала Энтони Коттона о том, что к концу 2023 года американская армия развернёт первую батарею гиперзвуковых ракет большой дальности.

"Американцы решили быстрее принять на вооружение "недоделанную, сырую ракету", чтобы показать, что деньги тратились не зря", — заключил эксперт.

Ранее сегодня в Минобороны РФ подтвердили удар шестью гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по объектам на Украине. Он был нанесён в ответ на террористическую атаку в Брянской области.