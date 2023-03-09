После взятия Артёмовска для ВС РФ откроются новые пути, заявили в США. Американский военный эксперт Чак Пфаррер опубликовал в Сети карты боёв в районе населённого пункта, из которых следует, что российские войска сосредоточены на восточном берегу Бахмутки.
Пехота уже переправлена по мосту автострады Н-32 в районе школы №5, который был разрушен. Украинские боевики начали бой, который продолжается. Позже появился ещё один комментарий от Пфаррер:
"РФ возобновила атаки на села Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка".
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ признали, что ситуация в Артёмовске с каждым днём ухудшается.
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