РВ: американский военный эксперт Чак Пфаррер передал данные об обстановке в Артёмовске

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После взятия Артёмовска для ВС РФ откроются новые пути, заявили в США. Американский военный эксперт Чак Пфаррер опубликовал в Сети карты боёв в районе населённого пункта, из которых следует, что российские войска сосредоточены на восточном берегу Бахмутки.

Пехота уже переправлена по мосту автострады Н-32 в районе школы №5, который был разрушен. Украинские боевики начали бой, который продолжается. Позже появился ещё один комментарий от Пфаррер:

"РФ возобновила атаки на села Орехово-Васильевка и Дубово-Васильевка".

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ признали, что ситуация в Артёмовске с каждым днём ухудшается.