ТАСС: ударом артиллерии РФ уничтожен склад с боеприпасами ВСУ в промзоне Херсона

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы РФ с помощью артиллерийских установок ликвидировали украинский склад с боеприпасами в промышленном районе на территории Херсона.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, российские подразделения ударили по цели в ночь на 10 марта. Отмечается, что армия Украины, помимо боеприпасов, лишилась четырёх автомобилей.

По словам собеседника агентства, в списке погибших значатся восемь украинских военнослужащих, ещё девять боевиков ВСУ пострадали в результате атаки.

Представитель экстренных служб также добавил, что 9 марта российские солдаты, применив артиллерию, уничтожили украинский миномёт у населённого пункта Кизомыс Херсонской области.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли сокрушительный удар по стоянке с техникой Украины под Херсоном. Уничтожены 10 бронемашин ВСУ, среди которых оказались турецкие автомобили Kirpi.