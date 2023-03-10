Вооружённые силы РФ с помощью артиллерийских установок ликвидировали украинский склад с боеприпасами в промышленном районе на территории Херсона.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, российские подразделения ударили по цели в ночь на 10 марта. Отмечается, что армия Украины, помимо боеприпасов, лишилась четырёх автомобилей.
По словам собеседника агентства, в списке погибших значатся восемь украинских военнослужащих, ещё девять боевиков ВСУ пострадали в результате атаки.
Представитель экстренных служб также добавил, что 9 марта российские солдаты, применив артиллерию, уничтожили украинский миномёт у населённого пункта Кизомыс Херсонской области.
Ранее стало известно, что ВС России нанесли сокрушительный удар по стоянке с техникой Украины под Херсоном. Уничтожены 10 бронемашин ВСУ, среди которых оказались турецкие автомобили Kirpi.
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