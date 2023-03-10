"Росэнергоатом": военные ВСУ устроили в Энергодаре пожар, угрожавший подстанциям

Военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) целенаправленно подожгли сухой камыш в Энергодаре и создали угрозу для работы местных подстанций, сообщил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

По его словам, ЧП зафиксировали в среду, 8 марта, неподалёку от береговой линии в Запорожской области. Он отметил, что действия киевского режима чуть не привели к катастрофе, ведь подстанции, оказавшиеся рядом с местом возгорания, обеспечивают две трети Энергодара.

Как пояснил Карчаа в беседе с РИА Новости, националисты, вероятно, устроили пожар, применив беспилотник с зажигательными снарядами.

Он добавил, что пожарным удалось быстро ликвидировать огонь. Советник гендиректора "Росэнергоатома" подчеркнул: боевики ВСУ не смогли спровоцировать панические настроения среди мирных жителей.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об обнаружении крупного схрона с украинским оружием в районе ЗАЭС в Энергодаре.