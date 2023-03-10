В пятницу, 10 марта, власти Украины предупредили, что территория страны может подвергнуться ракетному обстрелу.
Чиновники опубликовали информацию об опасности на сайте карты, которую разработало Министерство цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, сирены прозвучали во всех регионах страны.
Ранее в Московской области и других регионах РФ прозвучала ложная воздушная тревога. Киберпреступники взломали серверы радиостанций и телеканалов, объяснили в МЧС.
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