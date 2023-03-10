Поляки вступят в батальон имени Судоплатова в Запорожской области

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Добровольцы из Польши, которые поддерживают российскую армию в зоне спецоперации, в течение месяца планируют вступить в батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области. Об этом сообщил представитель формирования Андрей Родионов.

"Желающие присоединиться к СВО есть не только на Балканах, но и в Польше, где есть наши сторонники, которые поддерживают Россию в этом конфликте", — сказал он в беседе с ТАСС.

Ранее в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого начали записываться украинские военнопленные. Солдаты ВСУ массово отказываются от гражданства Украины и получают российские паспорта.