Президент Франции Макрон призвал не дать конфликту на Украине превратиться в глобальную войну

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж и Лондон делают всё, чтобы вооружённое столкновение на Украине не стало мировой войной.

Как подчеркнул президент, Киев должен победить в конфликте на Украине. По словам французского лидера, Запад помогает ей с первого дня военной спецоперации РФ.

"Мы делаем всё, чтобы столкновение на распространилось на весь мир", — добавил Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Британии Риши Сунаком.

Ранее президент Франции заявил о намерении помочь ВСУ начать контрнаступление.