Руководитель Франции Эммануэль Макрон сказал, что Париж и Лондон делают всё, чтобы вооружённое столкновение на Украине не стало мировой войной.
Как подчеркнул президент, Киев должен победить в конфликте на Украине. По словам французского лидера, Запад помогает ей с первого дня военной спецоперации РФ.
"Мы делаем всё, чтобы столкновение на распространилось на весь мир", — добавил Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи с премьером Британии Риши Сунаком.
Ранее президент Франции заявил о намерении помочь ВСУ начать контрнаступление.
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