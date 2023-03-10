Помощник Кадырова: ВСУ могут впервые использовать танки Leopard при разблокировании Артёмовска

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На передовой в зоне спецоперации танки "Леопард" пока не встречаются. Возможно, они будут использованы командованием ВСУ при нанесении планируемого контрудара для разблокирования Артёмовска (Бахмута). Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Помощник Рамзана Кадырова с сожалением отметил, что пока "Леопардов" не видел. Он добавил, что желание разбогатеть у его бойцов большое, и все они готовы к встрече с немецкими танками, за уничтожение которых обещана серьёзная награда.

По мнению Алаудинова, "Леопарды" уже в обозримом будущем появятся на передовой. Они могут быть в составе ударных группировок ВСУ, которые Киев планирует бросить в контрнаступление в районе Артёмовска, предположил командир "Ахмата".