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Помощник Кадырова: ВСУ могут впервые использовать танки Leopard при разблокировании Артёмовска

0:55
Силовые структуры

На передовой в зоне спецоперации танки "Леопард" пока не встречаются. Возможно, они будут использованы командованием ВСУ при нанесении планируемого контрудара для разблокирования Артёмовска (Бахмута). Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Помощник Кадырова: ВСУ могут впервые использовать танки Leopard при разблокировании Артёмовска

Помощник Рамзана Кадырова с сожалением отметил, что пока "Леопардов" не видел. Он добавил, что желание разбогатеть у его бойцов большое, и все они готовы к встрече с немецкими танками, за уничтожение которых обещана серьёзная награда.

По мнению Алаудинова, "Леопарды" уже в обозримом будущем появятся на передовой. Они могут быть в составе ударных группировок ВСУ, которые Киев планирует бросить в контрнаступление в районе Артёмовска, предположил командир "Ахмата".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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