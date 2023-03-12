Евстафьев рассказал о реакции США на уничтожение сотрудников НАТО: подняли "ядерный" самолёт

Появилась информация, что в ходе недавнего ракетного удара российской армии по объектам важной инфраструктуры Украины, были уничтожены пункты управления ВСУ, где находились военные советники НАТО.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Он также рассказал о реакции Вашингтона на удар возмездия РФ.

А уже 11 марта в 200 км от Петербурга был замечен стратегический бомбардировщик США B-52H Stratofortress, способный переносить ядерные боеголовки. Данный инцидент является реакцией американцев на удар по военным объектам на Украине.

"В ходе последнего ракетного удара мы реально накрыли натовскую (а, скорее, даже непосредственно — американскую) группу советников. И даже предположу, что, как минимум, часть "коллективного Залужного", а не просто технарей. Нам теперь намекают, что у США тоже есть, чем ответить", — подытожил Евстафьев.