Воздушная тревога прозвучала в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В понедельник, 13 марта, украинские власти сообщили об угрозе ракетного обстрела в стране. Воздушная тревога объявлена в четырёх областях.

Данные об опасности опубликованы на сайте карты, которую разработало Министерство цифровой трансформации Украины. Как отметили чиновники, сирены прозвучали в

Полтавской,

Харьковской,

Днепропетровской,

Сумской областях.

Также власти заявили об угрозе на подконтрольных им территориях в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее журналисты "Зеркала недели" рассказали о взрывах в Харьковской области.