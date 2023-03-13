В понедельник, 13 марта, украинские власти сообщили об угрозе ракетного обстрела в стране. Воздушная тревога объявлена в четырёх областях.
Данные об опасности опубликованы на сайте карты, которую разработало Министерство цифровой трансформации Украины. Как отметили чиновники, сирены прозвучали в
Также власти заявили об угрозе на подконтрольных им территориях в Запорожской и Херсонской областях.
Ранее журналисты "Зеркала недели" рассказали о взрывах в Харьковской области.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США намерены регулировать климат на планете.