РВ: морпехи Черноморского флота сорвали атаку украинского спецназа

0:46 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские морские пехотинцы Черноморского флота в зоне спецоперации отразили нападение группы спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны". Они также публикуют в своём Telegram-канале видео, представленное Минобороны РФ.

Отмечается, что движение диверсионно-разведывательной группы противника выявила разведка. После этого по украинским боевикам был открыт огонь из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), артиллерии и танков Т-90М "Прорыв". За считанные минуты атака врага была сорвана.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения российским снайпером пулемётчика спецназа ВСУ.