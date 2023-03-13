Российские морские пехотинцы Черноморского флота в зоне спецоперации отразили нападение группы спецназа вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают военные корреспонденты "Русской Весны". Они также публикуют в своём Telegram-канале видео, представленное Минобороны РФ.
Отмечается, что движение диверсионно-разведывательной группы противника выявила разведка. После этого по украинским боевикам был открыт огонь из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), артиллерии и танков Т-90М "Прорыв". За считанные минуты атака врага была сорвана.
Ранее в Сети появилось видео уничтожения российским снайпером пулемётчика спецназа ВСУ.
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