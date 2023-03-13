Представители УФСБ по Крыму и Севастополю заявили, что силовики задержали на территории полуострова предполагаемого представителя "Крымско-татарского добровольческого батальона им. Челебиджихана"*.
По информации правоохранителей, обвиняемый стал частью группировки в 2016 году. В отношении подозреваемого заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Ранее ФСБ сообщила о задержании участника батальона в феврале этого года. Предполагаемый преступник являлся активным членом незаконного вооружённого формирования, отметили в службе.
* официально признан экстремистской и террористической организацией
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США намерены регулировать климат на планете.