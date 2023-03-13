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Тина Канделаки о разработке в РФ дронов с инфракрасным излучением: "Точность отслеживания — до 2 см"

1:12
Силовые структуры

Тина Канделаки рассказала о техническом достижении студентов Рязанского государственного радиотехнического университета, которые создали дрон с инфракрасным излучением.

Тина Канделаки о разработке в РФ дронов с инфракрасным излучением: "Точность отслеживания — до 2 см"

Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ поведала о российской разработке.

"А у нас в Рязани дроны с инфракрасными глазами", — написала журналистка в своём микроблоге.

Канделаки рассказала, что студенты-технари разработали дрон, способный находить утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения.

"Это не просто очередной дрон. Технология включает применение искусственного интеллекта и графического анализа. И летать этот дрон может в очень плохих условиях. А точность отслеживания — до 2 см", — пояснила журналистка.

Канделаки пристыдила тех, кто не верит в способности молодого поколения. Она пожелала скептикам, "которые постоянно хоронят нашу молодежь", пессимизма.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что из-за дефицита технических средств на СВО приходится пользоваться изобретениями "наших кулибиных".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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