Тина Канделаки рассказала о техническом достижении студентов Рязанского государственного радиотехнического университета, которые создали дрон с инфракрасным излучением.
Исполняющая обязанности директора телеканала ТНТ поведала о российской разработке.
"А у нас в Рязани дроны с инфракрасными глазами", — написала журналистка в своём микроблоге.
Канделаки рассказала, что студенты-технари разработали дрон, способный находить утечки на газопроводах и теплотрассах с помощью инфракрасного излучения.
"Это не просто очередной дрон. Технология включает применение искусственного интеллекта и графического анализа. И летать этот дрон может в очень плохих условиях. А точность отслеживания — до 2 см", — пояснила журналистка.
Канделаки пристыдила тех, кто не верит в способности молодого поколения. Она пожелала скептикам, "которые постоянно хоронят нашу молодежь", пессимизма.
Ранее журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, что из-за дефицита технических средств на СВО приходится пользоваться изобретениями "наших кулибиных".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США намерены регулировать климат на планете.