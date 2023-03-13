Пулемётчик ВСУ в одиночку неделю отбивал атаки российских штурмовиков под Кременной

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская армия — сильный противник, которого нельзя недооценивать. И солдаты ВСУ сами вполне могут обучить военному искусству поляков, немцев и прочих наёмников. Воюют они хорошо и воинской доблести им не занимать. Об этом пишет в своём Telegram-канале военкор "Старше Эдды".

Репортёр привёл в пример один случай, подтверждающий правоту этих слов.

По его мнению, никакой наёмник не смог бы повторить то, что делал украинский пулемётчик в районе балки Журавка (район Сватово-Кременной в ЛНР - прим. ред.).

Боевик ВСУ в течении недели в одиночку приходил в свой блиндаж и сдерживал огнём российских штурмовиков. А когда после очередного обстрела в район его укрепления поехал танк, он его пропустил и отработал в корму из гранатомёта, к счастью, танк не пострадал, заметил журналист.

Подавить пулемётчика удалось только после прямого попадания танкового снаряда в амбразуру его ДОТа, заключил военкор.

Ранее в Сети появились кадры уничтожения российским снайпером пулемётчика спецназа ВСУ.