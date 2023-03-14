Российские военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота получили задачу ворваться на передний край противника на бронетранспортёре, чтобы прикрыть наступление штурмовиков. Однако в ходе движения БТР был подорван на противотанковой мине, усиленной фугасными снарядами. Кадры публикует Telegram-канал "Танкисты ЮВО".
Сообщается, что на месте погибли командир машины и механик водитель, а наводчику удалось выжить и выбраться из груды горящего металла.
У русского бойца нашлись силы отползти в траншею. Его нашли разведчики с помощью дрона и выдвинулись к нему.
Солдат остался жив, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Сейчас он проходит лечение в госпитале.
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Министр экономики Сербии Раде Баста потребовал как можно скорее ввести санкции против России. Объяснил он это огромным давлением, которое испытывает его страна.