NYP: власти США модернизируют свою армию, передавая старое вооружение Украине

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Власти США модернизируют собственную армию, поставляя старую военную технику киевскому режиму. Об этом пишет New York Post.

Как сообщил политолог Далибор Рогач в статье для издания, большая часть финансирования, выделяемого руководству Украины, остаётся в США и направляется на наращивание производства вооружений. По его словам, Вашингтон предоставляет Киеву лишь ненужное оборудование, которое уже не понадобится американской армии.

"Деньги уходят на модернизацию наших собственных военных мощностей, ведь мы поставляем украинцам старую технику", — подчеркнул эксперт.

Он считает, что кризисная ситуация на Украине играет на руку Вашингтону. В ином случае Белый дом отказался бы от модернизации армии, резюмировал Рогач.

Ранее стало известно, что Североатлантический альянс экономит на утилизации старого оружия, передавая его Киеву.