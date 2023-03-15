Секретарь СНБО Данилов отрицает ухудшение качества украинских войск за год конфликта

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов раскритиковал публикации западных СМИ об ухудшении качества украинских войск за год боевых действий.

По его словам, эти сведения не отражают реальную картину. При этом он отметил, что обстановка на линии соприкосновения действительно остаётся сложной, ведь конфликт продолжается уже больше года. Секретарь СНБО убеждён: заинтересованные лица целенаправленно "расшатывают" ситуацию, распространяя информацию о проблемах в рядах украинской армии.

"То, что они рассказывают, действительности не соответствует", — цитирует Данилова издание "Украинская правда".

Ранее на сайте Washington Post появился материал о том, что качество военной силы Украины серьёзно ухудшилось из-за тяжёлых потерь. Как подчёркивается в статье, Киев вряд ли решится на крупномасштабное наступление весной.