В Сети появилось видео запуска украинского беспилотника Ту-143 "Рейс", которые используются для ударов по РФ

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры запуска украинского беспилотника Ту-143 "Рейс" из самоходной пусковой установки на базе тягача. Дата и место съёмки неизвестны. Видео публикуют военные корреспонденты в Telegram-канале.

Эксперты отмечают, что сейчас беспилотники Ту-143 и Ту-141 советского производства переделываются Украиной в дальнобойные реактивные дроны-камикадзе для ударов по инфраструктуре в глубине России.

Ранее американский канал CBS показал, как российский истребитель мог "сбить" беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper над Чёрным морем.