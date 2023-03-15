В Сети появились кадры запуска украинского беспилотника Ту-143 "Рейс" из самоходной пусковой установки на базе тягача. Дата и место съёмки неизвестны. Видео публикуют военные корреспонденты в Telegram-канале.
Эксперты отмечают, что сейчас беспилотники Ту-143 и Ту-141 советского производства переделываются Украиной в дальнобойные реактивные дроны-камикадзе для ударов по инфраструктуре в глубине России.
Ранее американский канал CBS показал, как российский истребитель мог "сбить" беспилотник ВВС США MQ-9 Reaper над Чёрным морем.
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Тема братского единства, возможности друг друга обогащающего сосуществования многочисленных народов, проживающих на территории России, во времена всё чаще звучащих призывов к самоопределению национальных республик, округов и регионов нашей многоязычной страны необычайно актуальна и требует своего осмысления, в том числе художественного.