Вице-премьер Молдавии: Украина не планирует нападать на Приднестровье

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян сообщил, что армия Украины на границе с республикой готовится не наступать, а обороняться. Об этом написали в EADaily.

Как объяснил политик, киевские власти считают непризнанное Приднестровье угрозой. При этом чиновник сказал, что ВСУ не собираются организовывать второй фронт в Молдавии. Об этом свидетельствуют места дислокации и тип укреплений, сказал вице-премьер.

Вместе с этим он оценил заявления Минобороны РФ, согласно которым Киев планирует инсценировать наступление Вооружённых сил Российской Федерации на границе ПМР, чтобы якобы контратаковать.

"Я не верю в эту гипотезу", — подчеркнул Серебрян.