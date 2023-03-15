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Вице-премьер Молдавии: Украина не планирует нападать на Приднестровье

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Силовые структуры

Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян сообщил, что армия Украины на границе с республикой готовится не наступать, а обороняться. Об этом написали в EADaily.

Вице-премьер Молдавии: Украина не планирует нападать на Приднестровье

Как объяснил политик, киевские власти считают непризнанное Приднестровье угрозой. При этом чиновник сказал, что ВСУ не собираются организовывать второй фронт в Молдавии. Об этом свидетельствуют места дислокации и тип укреплений, сказал вице-премьер.

Вместе с этим он оценил заявления Минобороны РФ, согласно которым Киев планирует инсценировать наступление Вооружённых сил Российской Федерации на границе ПМР, чтобы якобы контратаковать.

"Я не верю в эту гипотезу", — подчеркнул Серебрян.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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