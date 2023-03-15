Вице-премьер Молдавии по вопросам реинтеграции Олег Серебрян сообщил, что армия Украины на границе с республикой готовится не наступать, а обороняться. Об этом написали в EADaily.
Как объяснил политик, киевские власти считают непризнанное Приднестровье угрозой. При этом чиновник сказал, что ВСУ не собираются организовывать второй фронт в Молдавии. Об этом свидетельствуют места дислокации и тип укреплений, сказал вице-премьер.
Вместе с этим он оценил заявления Минобороны РФ, согласно которым Киев планирует инсценировать наступление Вооружённых сил Российской Федерации на границе ПМР, чтобы якобы контратаковать.
"Я не верю в эту гипотезу", — подчеркнул Серебрян.
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