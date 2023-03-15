Пытавший русских солдат казахский наёмник ВСУ пожаловался на "жёсткие бои"

Казахскому наёмнику в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) Жасулану Дуйсембину, который ранее признавался в пытках русских солдат и грозил расправой гражданам России, приезжающим в Казахстан, внезапно стало не до этого. Он записал видео с передовой в лесу и пожаловался на жёсткие бои и обстрелы со стороны российских военных.

Наёмник заявил, что по их позициям прилетела мина из миномёта 82-го калибра, а после этого "хорошо отработал" танк, ранив одного из боевиков.

"Сейчас спасаем нашего брата… Эвакуация раненого", — говорит запыхавшийся Дуйсембин.

Ранее в Сети появилось видео, как солдаты НАТО бросились врассыпную от напавшего на них глухаря.