Российская армия продолжает наступление на фронте у Сватово-Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), освобождая территории от оккупантов. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Сибирские бойцы из группировки "Отважные" разбили силы 25-й десантной бригады ВСУ в лесу западнее Червонопоповки и вышли на господствующие высоты, пишут репортёры.
Отмечается, что противник бежал под натиском штурмовых групп, понеся большие потери. Только за сутки ВСУ потеряли в этом районе более 100 боевиков и 10 единиц военной техники.
Вчера военные 291-го полка ВС РФ отбили атаку бронегруппы ВСУ под Пологами в Запорожской области.
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РФ могла бы создать новый газовый хаб в Калининградской области, к которому в дальнейшем сможет подключиться "одумавшаяся" Европа, заявил Вострецов.