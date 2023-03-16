РВ: сибиряки из "Отважных" атаковали и уничтожили отряд десантников ВСУ у Кременной

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия продолжает наступление на фронте у Сватово-Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР), освобождая территории от оккупантов. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Сибирские бойцы из группировки "Отважные" разбили силы 25-й десантной бригады ВСУ в лесу западнее Червонопоповки и вышли на господствующие высоты, пишут репортёры.

Отмечается, что противник бежал под натиском штурмовых групп, понеся большие потери. Только за сутки ВСУ потеряли в этом районе более 100 боевиков и 10 единиц военной техники.

Вчера военные 291-го полка ВС РФ отбили атаку бронегруппы ВСУ под Пологами в Запорожской области.