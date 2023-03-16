Украинские боевики, находящиеся на Артёмовском направлении, получили крупную партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, следует из заявления подполковника армии ЛНР в отставке Андрея Марочко.
По его словам, Киев продолжает снабжать ВСУ техникой западного образца для усиления позиций в районе Артёмовска.
Он отметил в интервью РИА Новости, что украинским солдатам выдают ПТРК NLAW с инструкциями на английском языке без предварительных инструктажей.
При этом Марочко подчеркнул: на опорных пунктах ВСУ замечены военные специалисты, которые будут обучать украинских боевиков пользоваться западными гранатомётами. Как пояснил подполковник, все они прошли программу подготовки в Британии.
Ранее военспец Василий Дандыкин сообщил, что сражение за Артёмовск близится к завершению. Он убеждён: украинские войска больше не в силах оборонять город, поэтому готовы отступить.
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