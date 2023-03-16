Беспилотник российских военных оказался сообразительнее дрона боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ). Бойцы полка спецназа "Ахмат" показали на видео, как их Mavic, выполняя разведку, обнаружил беспилотник противника.
Украинский дрон нёс снаряд, чтобы сбросить его на позиции бойцов ВС РФ. Однако БПЛА ахматовцев среагировал быстрее, уничтожив вражеский дрон одним движением.
Ранее в Сети появилось снятое с воздуха видео разгрома ВСУ во время вчерашней атаки в Запорожской области под Пологами.
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