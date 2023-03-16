Журналисты заявили, что американские власти просят Украину экономить артиллерийские снаряды.
По данным СМИ, Вашингтон оказывает на Киев давление и требует вести более прицельный огонь. При этом чиновники отмечают, что много боеприпасов ВСУ тратят в Артёмовске (Бахмуте).
"Некоторые в Минобороны США считают, что украинские военные слишком быстро расходуют боеприпасы", — отметил бывший командующий силами альянса НАТО в Европе Бен Ходжес, слова которого приводит Politico.
Ранее в этом издании со ссылкой на официальных лиц США сообщили, что во время столкновения на Украине погибли свыше 100 тысяч военных ВСУ.
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