Генерал Липовой заявил, что российские лётчики во время инцидента с беспилотником США MQ-9 действовали профессионально

0:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой РФ Сергей Липовой в беседе с Pravda.Ru оценил кадры встречи истребителя РФ Су-27 и американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем.

"Наши лётчики действовали профессионально, согласно установленным международным правилам. Военные не приближались к беспилотнику и не применяли средства поражения. Он упал в море в результате маневрирования, перегрузился", — сказал генерал-майор.

Ранее Пенатагон опубликовал видеозапись инцидента с упавшим в Чёрное море БПЛА США и российским военным самолётом Су-27.