Председатель Президиума Общероссийской организации "Офицеры России", герой РФ Сергей Липовой в беседе с Pravda.Ru оценил кадры встречи истребителя РФ Су-27 и американского беспилотника MQ-9 Reaper над Чёрным морем.
"Наши лётчики действовали профессионально, согласно установленным международным правилам. Военные не приближались к беспилотнику и не применяли средства поражения. Он упал в море в результате маневрирования, перегрузился", — сказал генерал-майор.
Ранее Пенатагон опубликовал видеозапись инцидента с упавшим в Чёрное море БПЛА США и российским военным самолётом Су-27.
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