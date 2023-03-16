The Wall Street Journal: союзники США не хотят делиться боеприпасами с Украиной

1:10 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Американские журналисты со ссылкой на чиновников заявили, что партнёры Штатов не хотят передавать Украине снаряды. По этой причине Вашингтон собирает боеприпасы для ВСУ в своих хранилищах в Германии, Израиле, Южной Корее и Кувейте, сообщили в СМИ.

По данным газеты Wall Street Journal, впервые власти США так поступили в конце прошлого года. Как отметили в издании, Сеул поставил Киеву 200 тысяч снарядов. При этом чиновники не собираются далее оказывать ему подобную военную поддержку. Также в СМИ сказали, что Индия тоже не хочет обеспечивать Украину боеприпасами.

Руководитель Минобороны США Ллойд Остин призывал египетских коллег отправить ВСУ снаряды калибром 155 мм, но политики ничего не пообещали, напомнили журналисты.

"Министр обсуждает нужды Украины с каждым высокопоставленным лидером, которого встречает", — добавили в WSJ.

Ранее президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Киев получит первые четыре истребителя МиГ-29 в ближайшие дни.