Спикер ВСУ Игнат: ВС РФ прокладывают маршрут ракет и беспилотников так, что они могут летать по кругу

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные во время ракетных атак идут на хитрость. Они прокладывают маршрут ракет и ударных беспилотников таким образом, что они могут даже летать по кругу. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью "24 каналу".

По словам спикера ВСУ, россияне используют рельеф местности, русла Днепра, Днестра, Южного Буга, чтобы и ракета, и дрон летели как можно ниже.

"Там подловить и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно. Крылатые ракеты так и спроектированы, чтобы прижиматься ниже к землу, сканируя при полёте рельеф местности", — объяснил Игнат.

Он также заявил, что имеющиеся на Украине зенитно-ракетные комплексы средней дальности физически не могут покрыть всю страну, а прикрывают важнейшие стратегические направления, объекты критической инфраструктуры и постоянно перемещаются.