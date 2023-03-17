Российские военные во время ракетных атак идут на хитрость. Они прокладывают маршрут ракет и ударных беспилотников таким образом, что они могут даже летать по кругу. Об этом рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в интервью "24 каналу".
По словам спикера ВСУ, россияне используют рельеф местности, русла Днепра, Днестра, Южного Буга, чтобы и ракета, и дрон летели как можно ниже.
"Там подловить и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно. Крылатые ракеты так и спроектированы, чтобы прижиматься ниже к землу, сканируя при полёте рельеф местности", — объяснил Игнат.
Он также заявил, что имеющиеся на Украине зенитно-ракетные комплексы средней дальности физически не могут покрыть всю страну, а прикрывают важнейшие стратегические направления, объекты критической инфраструктуры и постоянно перемещаются.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.