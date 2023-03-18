КП: боевик ВСУ рассказал, как его взял в плен мобилизованный ВС РФ Мальцев

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Один из двоих боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), которых взял в плен российский мобилизованный Александр Мальцев, захвативший в одиночку опорный пункт противника, поделился подробностями того боя.

Он рассказал журналисту "КП" Александру Коцу, что помнит, как сзади прилетела граната из РПГ, и он получил осколочное ранение. Товарищ сразу затащил его в блиндаж, а те, кто остался в бою, погибли.

По словам пленного, российский военный (Мальцев) подошёл к блиндажу и предложил медленно выходить с поднятыми руками. При этом украинцы так и не поняли, что штурмовик был один. Александр дождался группы закрепления и передал ей "добычу".

На штурм российские бойцы выходили группой, но получилось так, что несколько человек были ранены по мере продвижения. И Мальцев оказывал им первую помощь, оттаскивал в безопасную зону, продолжая продвигаться к опорнику врага, объяснил военкор.