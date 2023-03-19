Военкор Сладков назвал ВСУ гигантской прокси-армией НАТО

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад мечтал иметь "гигантскую банду", которая будет согласна воевать за еду. И ВСУ является такой прокси-армией НАТО, считает военный корреспондент Александр Сладков.

Он уверен, что после спецоперации боевики украинских подразделений будут готовы пойти дальше, воюя от имени Запада с арабскими и африканскими странами или с Китаем за Тайвань. Кроме того, уже сейчас понятно, что ВСУ готовы пойти на Белоруссию и Приднестровье, отмечает военкор.

"В обмен на оружие и огромные деньги НАТО получило на Украине один из самых ценных возможных активов. Армия с огромным боевым опытом, абсолютной лояльностью и в которой всегда будет достаточно живой силы, пока существует украинская государственность. Сегодня эту армию используют против России, но ведь она не одноразовый инструмент", — пишет Сладков в материале для RT.

Всё дело в том, что более 500 тысяч человек, которые сейчас воюют за Украину, ничего больше не умеют. Оказавшись в стране с разрушенной экономикой, они не будут знать, как заработать и содержать семью. Поэтому военные смогут взяться за любую "серую" и "чёрную" работу ради денег.

Запад прекрасно понимает, что создал "украинского монстра". Миссия России в этом деле — обуздать этого самого "монстра", считает военкор.

"Мы думаем о наших друзьях и союзниках, я имею в виду Китай, Белоруссию и, кстати, Сирию. А по большому счёту и Европа вздрогнет, если для США обычного экономического разгрома Старого Света будет недостаточно. Глобальные процессы идут, мы все опять на сломе тектонических слоёв мировой истории", — резюмировал Сладков.