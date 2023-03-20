Премьер Камбоджи предупредил о риске ядерной войны из-за ордера МУС на арест Путина

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Премьер Камбоджи Хун Сен предупредил о риске начала ядерной войны из-за ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера Владимира Путина.

В своих соцсетях он отметил, что сотрудники МУС провоцируют эскалацию в ходе украинского конфликта.

"Есть высокий риск ядерной конфронтации", — указал политик.

По его словам, решение МУС создаст препятствия для поиска дипломатических способов урегулирования кризиса вокруг Украины, особенно накануне визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию. Кроме того, премьер-министр Камбоджи напомнил, что власти США, РФ, Индии и Китая не признают решения МУС, поэтому Путина не удастся арестовать.

Ранее заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя ордер МУС на арест президента России, пригрозил ударить "Ониксами" по зданию суда в Гааге.