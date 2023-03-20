В Киеве и шести регионах Украины нейтрализованы подпольные центры Коммунистической партии Советского Союза

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские чиновники отчитались о разоблачении работающих на ФСБ российских шпионов. По информации, которую приводят местные СМИ, Киеве и 6 регионах Украины нейтрализованы подпольные центры Коммунистической партии Советского Союза. Её члены якобы работали на российскую разведку и собирали секретную информацию о положении украинских войск.

Как заявили в СБУ, организация должна была призвать к поддержке российской армии и создать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки партизанских действий. Главой организации, по мнению СБУ, является руководитель "ЦК большевиков" Юрий Щипков. На данный момент он находится в России.

Ранее задержанный ФСБ украинский агент заявил, что сотрудничал с СБУ из-за угроз дочери.