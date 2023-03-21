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Минобороны: захват опорного пункта ВСУ российскими десантниками попал на видео

1:04
Силовые структуры

Воздушно-десантные войска РФ установили контроль над взводным опорным пунктом Украины на одном из направлений спецоперации.

Пресс-служба Минобороны России обнародовала видеозапись с моментом захвата украинского опорника. Как пояснили в ведомстве, во время боя Киев лишился нескольких военнослужащих.

Отмечается, что артиллеристы РФ выбрали тактику массированного удара по опорному пункту Вооружённых сил Украины (ВСУ). После атаки российские десантники начали штурм укрепрайона противника. Бойцы РФ использовали стрелковое оружие, крупнокалиберные пулемёты "Корд" и гранатомёты для подавления украинского сопротивления.

"Военнослужащие ВДВ захватили опорный пункт ВСУ, уничтожив личный состав противника и один танк", — уточнили в Минобороны.

Ранее военкор Александр Коц показал кадры боя российского мобилизованного Александра Мальцева с украинскими националистами.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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