Подполковник ЛНР Марочко рассказал о дефиците офицеров в ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с дефицитом офицеров.

Как отметил политик, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, согласно которому военным станет проще получить офицерское звание. Это смогут сделать солдаты, у которых нет высшего образования, сообщили парламентарии.

"Для получения звания военный должен проходить службу в зоне боевых действий не менее трёх месяцев и не менее трёх месяцев эффективно выполнять обязанности на должностях лиц офицерского состава", — подчеркнул Марочко в своём Telegram-канале.

Ранее подполковник ЛНР сказал, что на Купянском направлении замечена новая гаубичная батарея украинской армии.