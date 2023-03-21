Подполковник армии Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ столкнулись с дефицитом офицеров.
Как отметил политик, Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, согласно которому военным станет проще получить офицерское звание. Это смогут сделать солдаты, у которых нет высшего образования, сообщили парламентарии.
"Для получения звания военный должен проходить службу в зоне боевых действий не менее трёх месяцев и не менее трёх месяцев эффективно выполнять обязанности на должностях лиц офицерского состава", — подчеркнул Марочко в своём Telegram-канале.
Ранее подполковник ЛНР сказал, что на Купянском направлении замечена новая гаубичная батарея украинской армии.
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Военные лётчики сомневаются, что видео является аутентичным.