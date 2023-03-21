"Резидент": Зеленский одобрил контрнаступление под Артёмовском, которое может начаться через несколько дней

Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал контрнаступление под Артёмовском (Бахмутом). Предположительно, операция начнётся через несколько дней.

"Зеленский одобрил контрнаступление под Бахмутом", — написали в украинском инсайдерском Telegram-канале "Резидент" со ссылкой на источник в Киеве.

Ранее в этом Telegram-канале сообщили, что на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины генерал Александр Сырский заявил: ВСУ готовы нанести контрудар в Артёмовске.

По данным американского института изучения военных конфликтов, Вооружённые силы Российской Федерации продвигаются в Артёмовске.