Украинский лидер Владимир Зеленский поддержал контрнаступление под Артёмовском (Бахмутом). Предположительно, операция начнётся через несколько дней.
"Зеленский одобрил контрнаступление под Бахмутом", — написали в украинском инсайдерском Telegram-канале "Резидент" со ссылкой на источник в Киеве.
Ранее в этом Telegram-канале сообщили, что на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины генерал Александр Сырский заявил: ВСУ готовы нанести контрудар в Артёмовске.
По данным американского института изучения военных конфликтов, Вооружённые силы Российской Федерации продвигаются в Артёмовске.
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