Генерал ВСУ: "Освобождение территорий ничего не даст, надо бить вглубь России"

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Возвращение потерянной территории не приведёт Киев к победе, он и дальше будет получать ракетные удары.

Об этом сообщил экс-заместителя секретаря Совета безопасности Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос.

"Всё закончится, когда мы освободим наши территории, сможем обеспечить поражение врага на глубину его границ, условно говоря, от границы с РФ вглубь не менее, чем на 1000 километров. Когда мы сможем уничтожить объекты критической инфраструктуры врага, когда они понесут такой же урон, который понесли мы", — в эфире 5 канала заявил бывший генерал.

По его словам, в итоге предприятия ОПК России не смогут изготавливать продукцию военного назначения.

То, что делали ВС РФ, вынуждены сделать и киевские власти. Тогда русские поймут, что не надо было лезть на украину, цитирует националиста "ПолитНавигатор".

А пока Россия и дальше будет запускать ракеты и дроны со своей территории или с территории Белоруссии, подытожил Кривонос.