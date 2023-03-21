Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях поставок на Украину снарядов с обеднённым ураном.
Дипломат прокомментировала заявление заявила замминистра обороны Аннабель Голди о передаче ВСУ радиоактивных снарядов.
Ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, что снаряды для Abrams и Leopard с обеднённым ураном угрожают здоровью украинцев.
Захарова напомнила, к чему это привело в Югославии.
"Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у приживающих на этих землях людей", — написала представитель российского МИДа в своём Telegram-канале.
Она отметила, что жертвами радиоактивного заражения стали также солдаты НАТО.
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