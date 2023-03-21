Мария Захарова о передаче Украине радиоактивных боеприпасов: "Эти снаряды не только убивают"

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о последствиях поставок на Украину снарядов с обеднённым ураном.

Дипломат прокомментировала заявление заявила замминистра обороны Аннабель Голди о передаче ВСУ радиоактивных снарядов.

Ранее военный эксперт Константин Сивков объяснил, что снаряды для Abrams и Leopard с обеднённым ураном угрожают здоровью украинцев.

Захарова напомнила, к чему это привело в Югославии.

"Эти снаряды не только убивают, но заражают окружающую среду и вызывают онкологию у приживающих на этих землях людей", — написала представитель российского МИДа в своём Telegram-канале.

Она отметила, что жертвами радиоактивного заражения стали также солдаты НАТО.