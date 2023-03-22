Советник Пушилина: численность ВСУ в Донецкой Народной Республике не позволяет им контратаковать

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин ответил, почему армия Украины не может контратаковать в этом регионе.

"Сейчас у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки и бронегруппы", — объяснил политик в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Гагина, ВСУ на этих направлениях для эффективного удара необходимо больше военных. Также советник врио главы ДНР отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации способны отразить любую атаку. Линия фронта в регионе эшелонирована, добавил политик.

Ранее он сообщил, что в районе Артёмовска появились танки Leopard и бронетехника альянса НАТО.