Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин ответил, почему армия Украины не может контратаковать в этом регионе.
"Сейчас у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки и бронегруппы", — объяснил политик в эфире телеканала "Россия-1".
По словам Гагина, ВСУ на этих направлениях для эффективного удара необходимо больше военных. Также советник врио главы ДНР отметил, что Вооружённые силы Российской Федерации способны отразить любую атаку. Линия фронта в регионе эшелонирована, добавил политик.
Ранее он сообщил, что в районе Артёмовска появились танки Leopard и бронетехника альянса НАТО.
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