Шурыгин заявил, что весеннее наступление ВС Украины станет презентацией группировки войск НАТО в зоне СВО

2:09 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Североатлантический альянс готовит ВСУ к весеннему наступлению. Для этих целей Киеву переданы большие запасы вооружения, боевой техники, боеприпасов и ГСМ. Военный эксперт Владислав Шурыгин дал всему этому определение.

"Фактически, это наступление станет "презентацией" войсковой группировки НАТО, выстроенной по натовским стандартам, по боевым уставам США, по плану, разработанному в штабах НАТО, и в исполнении украинского пушечного мяса. Американцы планируют дать русским большое сражение и нанести поражение точно так же, как летом 1943-го", — высказался он.

Эксперт обозначил две проблемы ВСУ, которые будут их ждать в ходе масштабного наступления. Первая — это отсутствие определяющего численного преимущества над российскими боевыми группировками. В такой ситуации украинское командование будет вынуждено выбирать участок для наступления очень тщательно. А это значит, что другие направления в зоне СВО станут уязвимыми. Однако перехитрить разведку ВС РФ и определить участок для внезапного удара будет крайне сложно, подчеркнул Шурыгин.

"Вторая проблема — низкое качество украинской пехоты. Большая часть мотивированного и хорошо подготовленного личного состава за год выбита. ПОЧТИ 90% солдат и офицеров общевойсковых бригад ВСУ это мобилизованные, из которых не менее 200 тысяч те, кого мобилизовали в январе-марте, и их уровень подготовки крайне ограничен", — пишет эксперт в своём Telegram-канале.

Украинские войска после Харькова больше не имели опыта в наступательных операциях. Чтобы успешно осуществить наступление, ВСУ необходимо будет решить проблему с российской артиллерией, которая в три раза минимум превосходит по численности украинскую. Кроме того, у противника нет никакого опыта и в наступлении на хорошо подготовленную эшелонированную оборону, заключил Шурыгин.