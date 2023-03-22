Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации сбили вертолёт Ми-8 на территории села Малые Крынки в Харьковской области.
"Истребительной авиацией России сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины", — подчеркнули в военном ведомстве.
Как написали в официальном Telegram-канале министерства, за 24 часа российская система противовоздушной обороны ликвидировала 26 БПЛА, три снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS противника в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
Ранее в МО РФ рассказали об уничтожении более 300 военных ВСУ на Донецком направлении.
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В Одесской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.