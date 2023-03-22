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Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении более 300 украинских военных

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Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск за сутки ликвидировали на Донецком направлении свыше 300 украинских военных.

Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении более 300 украинских военных

По информации ведомства, ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20. Об этом написали в официальном Telegram-канале МО России.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что армия Украины не способна контратаковать в этом регионе из-за численности войск.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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