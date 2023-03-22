Минобороны: ВС России уничтожили на Донецком направлении более 300 украинских военных

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ сообщили, что подразделения "Южной" группировки войск за сутки ликвидировали на Донецком направлении свыше 300 украинских военных.

По информации ведомства, ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Акация" и гаубицу Д-20. Об этом написали в официальном Telegram-канале МО России.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что армия Украины не способна контратаковать в этом регионе из-за численности войск.