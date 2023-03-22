Ветеран ВС США согласился с Путиным по поводу опасности боеприпасов с обеднённым ураном

Ветеран Вооружённых сил США Лукас Гейдж прокомментировал реакцию лидера России Владимира Путина на решение Лондона передать ВСУ снаряды с обеднённым ураном.

"Путин прав, проводя красную линию в вопросе применения обеднённого урана Украиной", — написал бывший военный на своей странице в Twitter*.

Как подчеркнул ветеран морской пехоты, дети в Ираке страдали от врождённых дефектов, поскольку американские военные использовали оружие с обеднённым ураном во время войны.

Ранее президент РФ предупредил, что Москва будет вынуждена реагировать на поставки ВСУ оружия с ядерным компонентом.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.