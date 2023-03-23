Новейшие танки ВС России Т-90 "Прорыв" по многим характеристикам превосходят американские боевые машины M1 Abrams, пишет Newsweek.
По словам военного эксперта Майкла Пена, "Прорыв" отлично передвигается по грязной местности и расходует гораздо меньше топлива, чем тяжёлая техника США. Благодаря своему лёгкому весу российский танк способен совершать быстрые манёвры в ходе боестолкновений, указал специалист.
Как пояснил Пен, американские танки Abrams похожи на "борова", жадно требующего всё больше нового топлива.
"Преимущество танка Т-90 заключается в том, что его вес позволяет легче передвигаться по грязи и пересекать небольшие мосты", — подчеркнул эксперт.
Российская армия активно использует танки Т-90 "Прорыв" в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так, недавно эти боевые машины сорвали вылазку украинских боевиков на Краснолиманском направлении.
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