Newsweek: российские танки Т-90 "Прорыв" во многом превосходят американские Abrams

1:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Новейшие танки ВС России Т-90 "Прорыв" по многим характеристикам превосходят американские боевые машины M1 Abrams, пишет Newsweek.

По словам военного эксперта Майкла Пена, "Прорыв" отлично передвигается по грязной местности и расходует гораздо меньше топлива, чем тяжёлая техника США. Благодаря своему лёгкому весу российский танк способен совершать быстрые манёвры в ходе боестолкновений, указал специалист.

Как пояснил Пен, американские танки Abrams похожи на "борова", жадно требующего всё больше нового топлива.

"Преимущество танка Т-90 заключается в том, что его вес позволяет легче передвигаться по грязи и пересекать небольшие мосты", — подчеркнул эксперт.

Российская армия активно использует танки Т-90 "Прорыв" в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Так, недавно эти боевые машины сорвали вылазку украинских боевиков на Краснолиманском направлении.