Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации сбили самолёт противника Су-24 в Харьковской области.

"Истребительной авиацией в районе Богуславки сбит бомбардировщик Су-24", — написали в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Вместе с этим в министерстве рассказали о ликвидации 16 БПЛА и пяти снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее в МО сообщили, что российские истребители сбили украинский вертолёт Ми-8 в селе Малые Крынки Харьковской области.