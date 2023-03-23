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Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области

0:45
Силовые структуры

Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации сбили самолёт противника Су-24 в Харьковской области.

Российские истребители сбили украинский бомбардировщик Су-24 в Харьковской области

"Истребительной авиацией в районе Богуславки сбит бомбардировщик Су-24", — написали в официальном Telegram-канале военного ведомства.

Вместе с этим в министерстве рассказали о ликвидации 16 БПЛА и пяти снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях.

Ранее в МО сообщили, что российские истребители сбили украинский вертолёт Ми-8 в селе Малые Крынки Харьковской области.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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