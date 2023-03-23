Официальные представители Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы Российской Федерации сбили самолёт противника Су-24 в Харьковской области.
"Истребительной авиацией в районе Богуславки сбит бомбардировщик Су-24", — написали в официальном Telegram-канале военного ведомства.
Вместе с этим в министерстве рассказали о ликвидации 16 БПЛА и пяти снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях.
Ранее в МО сообщили, что российские истребители сбили украинский вертолёт Ми-8 в селе Малые Крынки Харьковской области.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.